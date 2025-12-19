رابطة العالم الإسلامي تهنئ سوريا بقرار الولايات المتحدة إلغاء العقوبات المفروضة عليها

رابطة العالم الإسلامي

أعربت رابطة العالم الإسلامي اليوم الجمعة عن تهنئتها لسوريا حكومة وشعبا بمناسبة قرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة عليها بموجب قانون (قيصر).

وثمن الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان هذا القرار المحوري الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعما لاستحقاق سوريا للمضي قدما نحو مستقبلها الجديد ومسيرتها الواعدة.

وأشاد بالجهود الحثيثة والمساعي الخيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية دعما للشعب السوري ومساندة له في هذا المنعطف المصيري من تاريخه والتي توجت باستجابة الرئيس الأمريكي لطلب ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وإعلان الرئيس الأمريكي التاريخي من العاصمة (الرياض) رفع كامل العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا وكان آخرها هذا القانون الذي أثقلت تبعاته كاهل الشعب السوري.

وسأل المولى عز وجل أن يجزل مثوبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على ما بذلا ويبذلان من مساع حميدة وجهود مشكورة من أجل خير الأمة الإسلامية والعالم أجمع وأن يوفق المساعي الحثيثة الصادقة التي تبذلها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب في الاستقرار والرخاء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في وقت سابق اليوم قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 الذي يتضمن إلغاء العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا بموجب قانون (قيصر).