ترامب يصادق على إلغاء عقوبات “قيصر” عن سوريا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 المتضمن بندا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”.

وخلال حفل توقيع أقيم في البيت الأبيض بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام، وقع ترامب على القانون الذي يتضمن موازنة الدفاع الضخمة البالغة 901 مليار دولار، لتصبح قانونا نافذا.

وبذلك تم رفع العقوبات رسميا عن سوريا عقب توقيع ترامب على القانون.

وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأمريكي “قانون قيصر” لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري حينها بشار الأسد، على “جرائم حرب” ارتكبها بحق المدنيين.

والأربعاء، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، لصالح قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن بندا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، وأحاله للرئيس دونالد ترامب، للتوقيع عليه ليصبح نافذا.

والخميس الماضي، صوّت مجلس النواب لصالح إلغاء هذه العقوبات.

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن “قانون قيصر” لمدة 180 يوما.

ومن شأن إلغاء القانون، الذي فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.

وجرى توقيع قانون قيصر خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، لكن تطورات سوريا أواخر العام الماضي دفعته إلى العمل على إلغائه.

وفي 8 ديسمبر 2024 دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ (1971 ـ 2000).