البرلمان الأوروبي يقر حظرا شاملا على واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027

البرلمان الأوروبي

صوت البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء لصالح إدخال حظر شامل على جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027 في خطوة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل روسيا في حربها مع أوكرانيا فضلا عن تعزيز أمن الطاقة الأوروبي.

وحظي التصويت على هذا التشريع بموافقة أغلبية كبيرة من النواب خلال جلسة عامة عقدت في ستراسبورغ ما ساهم في إزالة آخر عقبة رئيسية أمام اعتماده رسميا إذ تم التصويت على النص بأغلبية 500 صوت مقابل 120 صوتا مع امتناع 32 نائبا عن التصويت.

ويستهدف التشريع الجديد إنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصادر الطاقة من روسيا وينص على حظر عقود الغاز طويلة الأجل عبر خطوط الأنابيب اعتبارا من 30 سبتمبر 2027 شرط توافر مستويات كافية من التخزين وعلى أبعد تقدير بحلول الأول من نوفمبر 2027.

كما يقضي بحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي من السوق الفورية عند دخول اللائحة حيز التنفيذ مطلع عام 2026 على أن يتم التخلص التدريجي من واردات الغاز عبر الأنابيب بحلول سبتمبر 2027 مع تقديم جداول زمنية أكثر تسريعا لمعظم عقود الاستيراد مقارنة بالمقترحات الأصلية.

وهذا التشريع الذي جرى التوصل إلى اتفاق بشأنه مسبقا مع مجلس الاتحاد الأوروبي ستتم إحالة إلى المجلس نفسه لاعتماده رسميا قبل نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.