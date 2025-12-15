وزيرة العدل الأمريكية تعلن إحباط مخطط إرهابي “ضخم” بكاليفونيا

وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي

أعلنت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي اليوم الاثنين إحباط مخطط إرهابي “ضخم” يتضمن تنفيذ سلسلة من التفجيرات في وسط ولاية كاليفورنيا ابتداء من ليلة رأس السنة الجارية.

وقالت بوندي في منشور عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي “بعد تحقيق مكثف تمكنت وزارة العدل بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) من إحباط مخطط إرهابي ضخم ومروع في المنطقة الوسطى من ولاية كاليفورنيا (مقاطعتا أورانج ولوس أنجلوس)”.

وأفادت بأن الجماعة التي تم إحباط مخططها تدعى “جبهة تحرير جزيرة السلاحف” وعرفتها بأنها “جماعة يسارية متطرفة معادية للحكومة والرأسمالية”.

وأكدت الوزيرة الأمريكية أن هذه الجماعة كانت “تستعد لتنفيذ سلسلة من التفجيرات ضد أهداف متعددة في كاليفورنيا بدءا من ليلة رأس السنة الميلادية.” وأضافت أنها خططت كذلك “لاستهداف عملاء ومركبات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك”.

وأوضحت أن إحباط المخطط “إنجاز رائع لمكاتب المدعين العامين في الولايات المتحدة ومكتب التحقيقات الفيدرالي لضمان عيش الأمريكيين في سلام”.

وأكدت مواصلة “ملاحقة هذه الجماعات الإرهابية وتقديمها للعدالة”.

ونقلت شبكة (فوكس) الإخبارية عن مكتب التحقيقات الفيدرالي تصريحه بأنه تم القبض على خمسة أفراد من الجماعة يشتبه بأنهم “كانوا يخططون لشن هجمات تفجيرية منسقة ليلة رأس السنة الميلادية باستخدام عبوات ناسفة بدائية الصنع تستهدف خمسة مواقع منفصلة في جميع أنحاء لوس أنجلوس.” وقالت الوكالة الحكومية الأمريكية إنه “تم القبض على الأشخاص الأربعة في (لوسيرن فالي) حيث يعتقد أنهم كانوا يستعدون لاختبار العبوات الناسفة قبل الهجمات المخطط لها. وقد وجهت إليهم تهمة التآمر وحيازة جهاز متفجر.” كما أفادت بأنه تم القبض على شخص خامس “يعتقد أنه مرتبط ب(جبهة تحرير جزيرة السلاحف) المتطرفة في (نيو أورليانز) بتهمة التخطيط لهجوم منفصل.” يذكر أن مصطلح “جزيرة السلاحف” يستخدمه السكان الأصليون للإشارة إلى أمريكا الشمالية.