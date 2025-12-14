رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الارهابي على قوات سورية وأمريكية قرب مدينة تدمر

رابطة العالم الإسلامي

دانت رابطة العالم الإسلامي اليوم الأحد الهجوم “الإرهابي” الذي استهدف قوات أمن سورية وأمريكية قرب مدينة (تدمر) وسط سوريا وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان بهذه “الجريمة الإرهابية الغادرة” مؤكدا موقف الرابطة الرافض والمدين للعنف والإرهاب بكل صوره وذرائعه.

وأعرب عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والمصابين وعن التضامن التام مع سوريا في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وكانت وزارة الدفاع الامريكية أعلنت أمس السبت مقتل جنديين امريكيين ومترجم مدني امريكي في هجوم استهدف القوات الامريكية – السورية المشتركة بمدينة (تدمر).