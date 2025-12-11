زيلينسكي يدعو الى إجراء انتخابات او استفتاء حول قضية الأراضي في شرق اوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إن أي تسوية محتملة بشأن الأراضي ينبغي أن تُحسم في تصويت شعبي، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات مع روسيا.

وقال زيلينسكي في إحاطة إعلامية لعدد من الصحافيين، لا سيما من وكالة فرانس برس “أعتقد أن شعب أوكرانيا سيجيب عن هذا السؤال. سواء عبر انتخابات أو عبر استفتاء، فالموقف لا بد من أن يصدر عن شعب أوكرانيا”.

وأعلن زيلينسكي أن السيطرة على منطقة دونيتسك في شرق البلاد ووضع محطة زابوريجيا النووية لا تزالان مسألتين رئيسيتين عالقتين في المفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا.

وصرح زيلينسكي لصحافيين بأن “اراضي منطقة دونيتسك وكل ما يتعلق بها، إضافة الى محطة زابوريجيا النووية. انهما الموضوعان اللذان نواصل مناقشتهما” مع الولايات المتحدة.

وصرح زيلينسكي أن الولايات المتحدة تضغط لإنشاء “منطقة اقتصادية حرة” خالية من السلاح بين القوات الروسية والأوكرانية في شرق أوكرانيا كجزء من الخطة لوقف الحرب.

وقال زيلينسكي “إنهم يرون القوات الأوكرانية تغادر أراضي منطقة دونيتسك، والتسوية المفترضة تقضي بعدم دخول القوات الروسية كذلك هذه الأراضي… التي يطلقون عليها منذ الآن تسمية +المنطقة الاقتصادية الحرة+”.

وأضاف زيلينسكي أنه “لن يُطلب من روسيا الانسحاب من منطقة دونيتسك أو من مواقعها في خيرسون وزابوريجيا في الجنوب، لكنها ستسحب قواتها من مناطق خاركيف ودنيبروبتروفسك وسومي”.