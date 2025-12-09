البشت الخليجي والكشري المصري ضمن 68 ترشيحا لقائمة اليونيسكو للتراث الثقافي

البشت الخليجي

سينافس البشت الخليجي وطبق الكشري المصري والشعر الموسيقي اليمني ضمن 68 ترشيحا تنتظر موافقة منظمة اليونيسكو لإضافتها لقائمة التراث الثقافي غير المادي.

وتتضمن القائمة الطويلة رقص كوارتيتو الأرجنتيني، والطبخ الإيطالي، ومهرجان الأضواء الهندوسي ديوالي في الهند، وحمامات السباحة الايسلندية.

وتدرس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، في اجتماعها بالعاصمة الهندية نيودلهي من الثلاثاء إلى الخميس، عشرات الترشيحات من 78 دولة.

والبشت عبارة عن عباءة يرتديها الرجال في دول الخليج ليس لها كمّان، ولكن لها فتحتان من أجل إخراج اليدين، ويعدّ جزءا مهما من الهوية الثقافية في الخليج.

واشتهر البشت عالميا عقب نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022 بعدما قام أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني بإلباس قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي البشت قبيل رفعه كأس العالم إثر الفوز على فرنسا.

والعام الماضي، ألزمت الحكومة السعودية مسؤوليها الكبار بمن فيهم الوزراء بلبس البشت أثناء الدخول إلى مقرات العمل والخروج منها وأثناء حضور مناسبات رسمية.

وسينافس الكشري المصري، وهو طبق شعبي واسع الانتشار في مصر من المعكرونة والأرز والعدس والبصل المقلي، مُغطى بصلصة طماطم حارة، من أجل مكان على القائمة البارزة.

يؤكل الكشري، الذي تضاف إليه الدقّة المصرية وهي عصير لمزيج من الثوم والخلّ، عادة ساخنا.

ويعبر الشعر الموسيقي اليمني عن ثقافة الريف اليمني الثرية وهو يتميز بالوصف الدقيق للطبيعة والحياة.

وينقسم إلى مدارس متنوعة في مختلف المدن اليمنية ابرزها “الغناء الصنعاني” نسبة إلى العاصمة صنعاء.

تتراوح الترشيحات الموسيقية الأخرى بين مزمار القربة البلغارية ورقصة السون الكوبية، واليودل السويسري، وهو تقليد غنائي لرعاة الماشية في جبال الألب، وموسيقى الهاي لايف الغانية، بإيقاعاتها السريعة التي لا تُقاوم.

ستُضاف الترشيحات المُعتمدة إلى قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي، التي تهدف إلى “زيادة الوعي بتنوع هذه التقاليد” وحمايتها للمستقبل.

وصرح وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار في كلمة ألقاها أمام الوفود المشاركة الثلاثاء “إن كل اعتراف بالتراث غير المادي له آثار تتجاوز بكثير القرار الفوري”.

وأضاف “أعمالك لا تُثير الفخر الثقافي وتُعزز التقاليد فحسب، بل تُؤثر أيضًا على حياة الناس وسبل عيشهم”.

تشمل القائمة المتنوعة فن المنمنمات الأفغاني، وتقاليد السيرك التشيلية، ونسج الساري البنغلاديشي، وثقافة حمامات السباحة الأيسلندية. إلى جانب المطبخ الإيطالي.

ورشحت قبرص أقدم أنواع النبيذ، نبيذ لا كومانداريا القبرصي، الذي يعود تاريخ إنتاجه إلى ما قبل 8,000 عام.

يُعقد الاجتماع داخل أسوار الحصن الأحمر الشامخ في دلهي، وهو موقع مُدرج على قائمة التراث العالمي للأمم المتحدة.

يُعد هذا أول حدث رئيسي يُقام في الحصن منذ انفجار سيارة أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل الشهر الماضي.

يُعدّ الحصن الأحمر أحد أشهر معالم الهند، وقد اكتمل بناؤه في القرن السابع عشر، ويُعتبر “مُمثلاً لذروة” إبداع حكام المغول في الهند، بحسب تعريف قائمة اليونيسكو.

وهو أيضا موقع الخطاب السنوي لرئيس الوزراء الهندي في عيد الاستقلال.

لكن دراسةً نُشرت في أيلول/سبتمبر الماضي وجدت أن هواء المدينة الضار يُحوّل الحصن الأحمر إلى اللون الأسود، حيث تشوّه جداره الرملي باستمرار بفعل قشرة سوداء، وفقًا لدراسةٍ نُشرت في مجلة “هيريتدج” أجراها فريقٌ مشترك من الباحثين الهنود والإيطاليين.