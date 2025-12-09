20 قتيلا على الأقل في حريق بمبنى في جاكرتا

حريق بمبنى في جاكرتا

أسفر حريق اندلع الثلاثاء في مبنى بوسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا عن عشرين قتيلا على الأقل، وفق حصيلة جديدة أعلنها مسؤول في الشرطة>

وأوضح المسؤول أن الحريق اندلع بعد ظهر الثلاثاء في مبنى من سبع طبقات بوسط جاكرتا.

وذكرت الشرطة أن الحريق نجم عن انفجار بطارية في الطابق الأول من مبنى المكاتب وانتشر إلى الطبقات الأخرى.

وقال سوساتيو بورنومو كوندرو قائد شرطة وسط جاكرتا للصحافيين “تم انتشال عشرين ضحية في الوقت الحاضر هم خمسة رجال و15 امرأة” مضيفا أن بين الضحايا امرأة حامل.

وأوضح أن معظم الضحايا لا تظهر عليهم آثار حروق وقضوا على الأرجح اختناقا.

وأضاف أن فرق الإطفاء تواصل البحث عن أشخاص قد يكونون عالقين داخل المبنى.

وختم “ما زالنا نجمع المعلومات، لكننا نركز في الوقت الحاضر على التعرف على الضحايا الذين تم العثور عليهم”.