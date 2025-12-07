“فايف نايتس آت فريديز 2” يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

فايف نايتس آت فريديز 2

تصدّر فيلم الرعب “فايف نايتس آت فريديز 2” شباك التذاكر في أميركا الشمالية في الأيّام الأولى من عرضه في الصالات، بحسب ما كشفت شركة “إكزيبيتر ريلايشنز” المتخصّصة في هذا المجال الأحد.

وحصد الجزء الثاني من سلسلة أفلام “فريديز” لاستوديوهات “يونيفرسال” حول شخصيات أنيماترونيكية في مطعم للبيتزا والفتاة التي تصادقها والأحداث الحالكة التي تجري 63 مليون دولار.

وبلغت إيرادات الفيلم في دول أخرى 46 مليونا.

وتراجع بذلك إلى المرتبة الثانية فيلم “ديزني” الأخير بعنوان “زوتوبيا 2″، محقّقا 43 مليون دولار في الأسبوع الثاني من عرضه في الصالات و220 مليونا في المجموع، فضلا عن قرابة مليار دولار على المستوى العالمي.

وحلّ ثالثا بتراجع مرتبة واحدة “ويكد: فور غود”، الجزء الثاني من سلسلة أفلام “يونيفرسال” الموسيقية عن أشهر ساحرتين في أرض أوز السحرية المأهولة بالساحرات. وهو حصد 16,8 مليون دولار من العائدات.

وهذا الفيلم مقتبس من مسرحية موسيقية عُرضت في برودواي تستند إلى رواية غريغوري ماغواير الصادرة عام 1995.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب الفيلم الجديد “جوجوتسو كايزن: إكزيكيوشن” حول شخصيات أنيميه تمارس الشعوذة الذي حقّق 10,2 ملايين دولار.

وأتى في المرتبة الخامسة فيلم “ناوو يو سي مي: ناوو يو دونت”، مسجّلا 3,5 ملايين دولار من العائدات.

وفي ما يأتي بقية الأفلام في التصنيف:

6- “كيل بيل: ذي هول بلادي أفير” (3,3 ملايين دولار)

7- “إتيرنيتي” (2,7 مليون دولار)

8- “هامنت” (2,3 مليون دولار)

9- “بريديتر: بادلاندز” (1,9 مليون دولار)

10- “ميريلي وي رول ألونغ” (1,2 مليون دولار)