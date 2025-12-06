وزير الإعلام والثقافة يزور الأجنحة والمعارض الكويتية المشاركة في “درب لوسيل” ومهرجان “كتارا” للمحامل التقليدية بالدوحة

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب خلال زيارته مهرجان كتارا للمحامل التقليدية

زار وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم السبت الأجنحة والمعارض الكويتية المشاركة في (درب لوسيل) ومهرجان (كتارا) للمحامل التقليدية في العاصمة القطرية الدوحة. وجاءت زيارة الوزير المطيري عقب حضوره مباراة منتخب الكويت الوطني لكرة القدم أمام نظيره الأردني ضمن منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم (فيفا قطر 2025).

وأشاد الوزير المطيري بتميز مشاركة المعارض الكويتية وما تتضمنه من معروضات تراثية وحرف يدوية ومقتنيات تعكس أصالة الهوية الوطنية مؤكدا أن هذه المشاركات تمثل نافذة مهمة لتعريف الأشقاء والأصدقاء بعمق التراث الكويتي ودوره في تعزيز الحضور الثقافي للدولة في المحافل العربية والدولية.

وثمن جهود الحرفيين والفنانين والمؤسسات المشاركة وما بذلوه في إعداد الأجنحة وطرح محتوى ثقافي متنوع يعبر عن تاريخ الكويت وثراء موروثها مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي ترجمة لدعم القيادة السياسية حفظهم الله ورعاهم للثقافة والفنون بوصفها جزءا من قوة الكويت الناعمة ورسالتها الحضارية.

وأكد المطيري أن ما تقدمه المعارض الكويتية في هذه الفعالية يعد واجهة مشرقة للكويت وشاهدا على الاهتمام الكبير بصون التراث الوطني وتعزيز الوعي الثقافي متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في تمثيل الكويت خير تمثيل.

ويرافق وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الكويت لدى قطر محمد الزعبي.