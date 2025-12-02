فنزويلا تسمح باستئناف ترحيل مهاجرين غير قانونيين جوا من الولايات المتحدة

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

أعلنت فنزويلا الثلاثاء أن الرئيس نيكولاس مادورو سمح مجددا بتسيير رحلات لإعادة مهاجرين فنزويليين غير نظاميين من الولايات المتحدة بناء على طلب من واشنطن، بحسب بيان صادر عن وزارة النقل.

وأكد البيان أن “هيئة الطيران المدني تلقت… طلبا من حكومة الولايات المتحدة لاستئناف الرحلات لإعادة مهاجرين فنزويليين من ذلك البلد إلى فنزويلا. وبناء على تعليمات الرئيس نيكولاس مادورو، سُمح بدخول مجالنا الجوي” لطائرة تصل الأربعاء، “كما هو معتاد أسبوعيا منذ توقيع الاتفاق بين حكومتنا والإدارة الأميركية”.

قالت كراكاس أنها تعتبر أن واشنطن علّقت رحلات إعادة المهاجرين عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “إغلاق” المجال الجوي الفنزويلي. وتأتي إعادة تفعيل رحلات إعادة المهاجرين، وهي قضية رئيسية لترامب، بعد عقد الرئيس الأميركي اجتماعا لمجلس الأمن القومي الاثنين لبحث ملف فنزويلا.