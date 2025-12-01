كالاس: الأسبوع الطالع قد يكون محوريا للجهود الدبلوماسية بشأن أوكرانيا

منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاثنين أن الأسبوع الطالع قد يكون محوريا للجهود الدبلوماسية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد مباحثات بين مسؤولين من كييف وواشنطن في الولايات المتحدة، وتوجه مبعوث أميركي الى موسكو.

وقالت كالاس خلال اجتماع لوزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي “يمكن أن يكون هذا أسبوعا محوريا للدبلوماسية. سمعنا بالأمس أن المباحثات في الولايات المتحدة كانت صعبة لكن مثمرة. لا فكرة لدينا عن النتائج بعد، لكنني سأتحدث اليوم الى وزير الدفاع الأوكراني، وأيضا الى وزير الخارجية الأوكراني”.