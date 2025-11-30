“جائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب” تُعلن القوائم الطويلة للدورة الأولى 2025 – 2026

جائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب

أعلنت جائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب عن القوائم الطويلة لفروعها الثلاثة في دورتها الأولى (2025–2026)، وذلك بعد انتهاء لجان التحكيم من مراجعة الأعمال المشاركة، التي بلغ مجموعها 532 كتاباً من 32 دولة، موزّعة على 390 عملاً في فرع الآداب (الرواية)، 79 عملاً في فرع التاريخ، و63 عملاً في فرع التربية والتعليم.

وقال منسّق الجائزة وعضو المجلس التنفيذي محمد العتّابي أن الجائزة تهدف إلى دعم الأعمال التي تقدّم قيمة مضافة للقارئ العربي، مبيناً أن هذه المشروع يُعد امتدادًا لإرث الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، وإيمانًا بالدور الذي أولاه للثقافة والتعليم والإصلاح الفكري، وما مثّله من مساهمة مبكرة في جهود النهضة الثقافية سواءً في الكويت أوالمنطقة بشكلٍ عام.

وأضاف العتّابي أن إعلان القوائم القصيرة سيكون في فبراير/شباط 2026 قبل الانتقال إلى مرحلة المداولات النهائية واختيار الفائزين.

وأعرب العتّابي عن شكره لمجلس الأمناء ولرعاة وداعمي الجائزة، مثمّنًا دورهم الأساسي في دعم هذا المشروع الثقافي الذي يُسلّط الضوء على الكتاب العربي في مجالات مختلفة.

القوائم الطويلة الكاملة لفروع الجائزة الثلاثة:

أولاً: القائمة الطويلة – فرع التربية والتعليم:

ثمانية كتب من أصل 63 عملاً مرشّحاً:

1. الكتاب: التعليم الممتع: مهارات – ألعاب – قصص (للمرحلة العمرية 10-12)

المؤلفة: أ. سارة الشايع

الدولة: السعودية

الناشر: نضد للنشر

2. الكتاب: البناء المنهاجي للطفل: تحليل وحلول لأشكال من الإشكال تخص تعليم وبناء الأطفال (دراسة علمية تأصيلية – عملية تطبيقية)

المؤلف: د. شريف طه يونس

الدولة: مصر

الناشر: مركز العلم والعمل للنشر والتوزيع بالتعاون مع أكاديمية بهجة والمتدبر الصغير

3. الكتاب: سوسيولوجيا الدرس العلمي: كيف تشكّل المدرسة عقولنا؟

المؤلفان: مشهور البطران – وائل كشك

الدولة: فلسطين

الناشر: الآن ناشرون وموزعون

4. الكتاب: الممارسات المهنية للمدرّسين: بين النظريّة والتطبيق

المؤلفون: رولا قبيسي – عزيز رسمي – يوسف إمهال

الدولة: لبنان – المغرب – المغرب

الناشر: إصدارات ترشيد التربوية

5. الكتاب: في الأرض كما في السماء: أصل الكون والحياة

المؤلف: يوسف البنّاي

الدولة: الكويت

الناشر: مركز العلوم الطبيعية

6. الكتاب: سايكوسينما: رحلة استكشافية في عالم الطب النفسي على شاشة السينما

المؤلف: د. إسماعيل إبراهيم

الدولة: مصر

الناشر: دار المحرر

7. الكتاب: لن أعيش في كينونة أبي (الأب والابن والإنسان)

المؤلف: محمود عبدالغني

الدولة: مصر

الناشر: مدار الفكر للنشر والتوزيع

8. الكتاب: الأدب والتلقي

المؤلف: يوسف الزدكي

الدولة: المغرب

الناشر: دار الحوار

ثانياً: القائمة الطويلة – فرع الآداب (الرواية):

عشر روايات من أصل 390 عملاً مرشّحاً:

1. الرواية: موت العالم: المعروفة شعبيًّا بـ (مذكرات محمود غزالة)

المؤلف: عبد الرحيم كمال

الدولة: مصر

الناشر: دار الكرمة

2. الرواية: مدن الحليب والثلج

المؤلفة: جليلة السيّد

الدولة: البحرين

الناشر: دار الرافدين

3. الرواية: بورتريه لأبي العِلا البِشري

المؤلف: باهر بدوي

الدولة: مصر

الناشر: الرواق للنشر والتوزيع

4. الرواية: غرق السلمون

المؤلف: واحة الراهب

الدولة: سوريا

الناشر: نوفل

5. الرواية: بيت الجاز

المؤلفة: نورا ناجي

الدولة: مصر

الناشر: دار الشروق

6. الرواية: أجواء مباحة

المؤلف: أحمد السلامي

الدولة: اليمن

الناشر: دار الآداب

7. الرواية: مرحلة النوم

المؤلف: محمد خير

الدولة: مصر

الناشر: الكتب خان

8. الرواية: السيرة قبل الأخيرة للبيوت

المؤلفة: مريم حسين

الدولة: مصر

الناشر: المرايا للثقافة والفنون

9. الرواية: خيانات لم يرتكبها أحد

المؤلف: محمد ديبو

الدولة: سوريا

الناشر: رياض الريّس للكتب والنشر

10. الرواية: مريم ونيرمين

المؤلف: عمرو العادلي

الدولة: مصر

الناشر: دار الشروق

ثالثاً: القائمة الطويلة – فرع التاريخ:

عشر كتب من أصل 79 عملاً مرشّحاً:

1. الكتاب: الصراع العربيّ – الصهيونيّ: جبهة المصطلحات

المؤلفة: د. أمل محمود أبو عون

الدولة: فلسطين

الناشر: دار الشامل للنشر والتوزيع

2. الكتاب: الجزيرة العربية في خرائط العصور الوسطى “الهُوية والخصوصية”

المؤلف: د. محمود أحمد علي هدية

الدولة: مصر

الناشر: دار إشراقة للنشر والتوزيع

3. الكتاب: صورولوجيا الثقافة الجزائرية: في كتابات الرحالين والمستشرقين والمبدعين الغربيين، بين الواقعية والمشوّهة والفنية 1930-1830

المؤلف: د. حسين ترّوش

الدولة: الجزائر

الناشر: البدر الساطع للطباعة والنشر – منشورات مخبر المثاقفة العربية في الأدب ونقده

4. الكتاب: المسيح بن يوسف

المؤلف: د. أنمار الهاشمي – د. محمد عوني بدران

الدولة: العراق – فلسطين

الناشر: دار الشامل للنشر والتوزيع

5. الكتاب: الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن بين المرجعية الإسلامية والمواثيق الدولية

المؤلف: إبراهيم القادري بوتشيش

الدولة: المغرب

الناشر: مكتبة فضاء العلم للطباعة والنشر – دار الأمان

6. الكتاب: المذنّبات والنيازك والشُّهُب: في المؤلفات الفلكية والحوليات العربية والكلاسيكية حتى نهاية القرن التاسع عشر

المؤلف: سائر بصمة جي

الدولة: سوريا

الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

7. الكتاب: الموريسكيّون في الآمريكتين: من الطرد حتى الوصول.. من الشتات إلى الأمل

المؤلفة: د. شيماء مجدي

الدولة: مصر

الناشر: دار إشراقة للنشر والتوزيع

8. الكتاب: من تأريخ الحدث إلى تأريخ اللغة: مقاربة معرفية نقدية

المؤلف: الكتاني حميد

الدولة: المغرب

الناشر: دائرة الثقافة – الشارقة

9. الكتاب: تاريخ طب النساء والتوليد وتطوره في المغرب والأندلس

المؤلف: د. محمد سعيد شهاب الدين

الدولة: مصر

الناشر: دار النابغة للنشر والتوزيع

10. الكتاب: التاريخ الشفوي: دليل منهجي وتطبيقي للبحث الأكاديمي والتدريب الجامعي

المؤلف: د. علاء فاضل أحمد العامري

الدولة: العراق

الناشر: دار ومكتبة عدنان