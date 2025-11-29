كراكاس تندد بـ”تهديد استعماري” بعد اعتبار ترامب مجال فنزويلا الجوي مغلقا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

دانت فنزويلا السبت إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ينبغي اعتبار مجالها الجوي “مغلقا بالكامل”، ووصفته ب”تهديد استعماري”.

وأورد بيان صادر عن وزارة الخارجية أن “فنزويلا تندد بالتهديد الاستعماري الذي يسعى إلى المساس بسيادة مجالها الجوي وتدينه، إذ يشكل عدوانا جديدا مستفزا وغير مشروع وغير مبرر ضد الشعب الفنزويلي”.

وأتى إعلان ترامب فيما تُكثّف الولايات المتحدة الضغط على فنزويلا من خلال نشر قواتها على نطاق واسع في منطقة البحر الكاريبي ولاسيما عبر إرسال أكبر حاملة طائرات في العالم إلى المنطقة، والتهديد بشن ضربات برية على الأراضي الفنزويلية في إطار حربها على عصابات المخدرات.