الكرملين: المبعوث الأمريكي ويتكوف يزور موسكو الأسبوع المقبل

الموفد الأميركي ستيف ويتكوف

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الأربعاء أن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف سيصل إلى موسكو الأسبوع المقبل وسط آمال بعقد مباحثات تسهم في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.

وذكر (الكرملين) في بيان صحفي أن ويتكوف سيرافقه خلال الزيارة المرتقبة عدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية المعنيين بالأزمة الأوكرانية وذلك في إطار الاتصالات الجارية بين الجانبين بشأن مقترحات التسوية.

وأشار البيان إلى أن الزيارة المرتقبة تأتي وسط نشر “تسريبات إعلامية تهدف إلى عرقلة تطوير العلاقات الروسية – الأمريكية” مؤكدا أن موسكو ليست مصدر هذه المعلومات المتعلقة بالاتصالات الثنائية.

وأوضح أن العلاقات بين البلدين “تمر بظروف معقدة” مشيرا إلى أن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف يجري محادثات مستمرة مع المبعوث الأمريكي ويتكوف إلا أن “جوهر هذه المحادثات يبقى سريا”.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكليف مبعوثه الخاص ويتكوف بالتوجه إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار ما وصفه ب”الخطة الأمريكية” للتسوية السلمية في أوكرانيا مؤكدا تحقيق تقدم كبير في صياغة الخطة المؤلفة من 28 نقطة.

وأكد الرئيس الامريكي في منشور على منصة (تروث سوشيال) للتواصل الاجتماعي أنه يتابع التطورات بالتنسيق مع كبار المسؤولين في إدارته مشيرا إلى تطلعه للقاء الرئيسين الروسي بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي “قريبا” فور الاقتراب من الاتفاق النهائي.

وكان (الكرملين) شدد في وقت سابق على انفتاح روسيا على الحوار مؤكدا التزامها بمخرجات المحادثات التي جرت بين بوتين وترامب خلال لقائهما في ألاسكا فيما اعتبر الرئيس الروسي أن “الخطة الأمريكية” يمكن أن تشكل أساسا للتسوية إلا أن واشنطن “لم تحصل بعد على موافقة كييف” بسبب ما وصفه باستمرار أوكرانيا وحلفائها في “أوهام تحقيق هزيمة استراتيجية لروسيا”.