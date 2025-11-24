مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم انتحاري استهدف مقر شرطة الحدود الباكستانية

أفراد الأمن يقفون حراسة في موقع الهجوم الانتحاري خارج مقر قوة الحدود في بيشاور

قتل ثلاثة عناصر أمن باكستانيون في تفجير انتحاري الاثنين عند مقر شرطة الحدود في مدينة بيشاور بولاية خيبر بختونخوا الحدودية مع أفغانستان، على ما أفادت الشرطة وكالة فرانس برس.

وقال قائد شرطة بيشاور ميان سعيد لوكالة فرانس برس إن ثلاثة أشخاص نفذوا هجوما انتحاريا ضد “مقر شرطة الحدود”، ما أدى إلى “مقتل ثلاثة من أفراد قوات الأمن الذين كانوا يحرسون المدخل وإصابة أربعة آخرين”.

وأشار إلى أن أحد المهاجمين فجّر نفسه، بينما قُتل مهاجمان آخران برصاص قوات الأمن.

نفذ المهاجمون العملية عند الساعة 08,10 صباحا (03,10 ت غ ) على المقر الواقع في شارع صدر، أحد أكثر شوارع المدينة ازدحاما، قبيل ساعة الذروة.

شاهد مراسل وكالة فرانس برس أشلاء جثة لمُشتبه في تنفيذه الهجوم الانتحاري خارج البوابة الرئيسية التي كانت مليئة بثقوب الشظايا.

وقال قائد شرطة ولاية خيبر بختونخوا ذو الفقار حميد لوكالة فرانس برس “انتهى الهجوم، وتجري عملية تطهير للمنطقة لتحديد ما إذا كان هناك أي ذخيرة غير منفجرة”.

ولم تعلن أي جهة حتى الساعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في الولاية الحدودية مع أفغانستان والتي تشهد منذ فترة طويلة أعمال عنف تنفذها جماعات متطرفة، اشتدت حدتها منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021.

وندد رئيس الوزراء شهباز شريف بالهجوم، مشيدا بـ”التدخل السريع” لقوات الأمن الذي حال دون وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.

وقال شريف “يجب تحديد هوية مرتكبي هذا الحادث في أسرع وقت وتقديمهم للعدالة”.

وأضاف “سنحبط مخططات الإرهابيين الشريرة التي تستهدف سلامة باكستان”.