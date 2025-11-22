مجموعة العشرين تدعو إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا والسودان والكونغو الديموقراطية والأراضي الفلسطينية المحتلة

مجموعة العشرين

دعا قادة مجموعة العشرين في إعلان مشترك السبت إلى “سلام عادل وشامل ودائم” في أوكرانيا والسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في الإعلان الذي أصدره قادة قمة مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا “استرشادا بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة برمته ومبادئه، سنعمل من أجل سلام عادل وشامل ودائم في السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية والأراضي الفلسطينية المحتلة وأوكرانيا”.

وهذه هي الإشارة الوحيدة إلى أوكرانيا في النص المكون من 30 صفحة، في حين طغت الخطة الأميركية الخاصة بهذا البلد على جدول أعمال القمة، وسط تكثيف الأوروبيين مشاوراتهم لصوغ اقتراح مضاد.