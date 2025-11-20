الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد قرارا يطالب إيران بتعاون “كامل ودون تأخير”

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس قرارا يطالب إيران بتعاون “كامل ودون تأخير”، بحسب مصادر دبلوماسية، غداة تجديد المدير العام للوكالة رافايل غروسي دعوة طهران للسماح بعمليات تفتيش المواقع التي تعرضت لضربات إسرائيلية وأميركية.

ويحضّ القرار الجمهورية الإسلامية على “تعاون كامل ودون تأخير” و”تقديم المعلومات وإتاحة إمكانية الوصول” إلى منشآتها النووية، بحسب النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

ونال القرار 19 صوتا، فيما عارضه ثلاثة وامتنع 12 عن التصويت.

وقدمت مشروعَ القرار أربع دول هي فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، وذلك لدى افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة الأربعاء.

وجاء في النص “ينبغي على إيران أن تلتزم تماما وبدون أي تحفظ باتفاق الضمانات لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (..) لتقدم للوكالة وبدون أي تأخير معلومات دقيقة” حول موادها ومنشآتها النووية، وأن تمنح الوكالة كل ما يلزم للتثبت من هذه المعلومات.

والأربعاء، جدد غروسي الأربعاء دعوته إيران للسماح بعمليات تفتيش المواقع التي تعرضت لهجوم من جانب إسرائيل والولايات المتحدة في حزيران/يونيو.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي إن هناك انقطاعا لديها في المعلومات “المتعلقة بكميات المواد النووية المعلنة سابقا في إيران داخل المنشآت المتضررة”، وذلك بعدما علقت طهران في تموز/يوليو تعاونها مع الوكالة عقب الحرب مع الاحتلال التي استمرت 12 يوما.