برنامج الأغذية العالمي: 318 مليون شخص يعيشون في حالة انعدام حاد للأمن الغذائي

برنامج الغذاء العالمي

حذر برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء من تفاقم غير مسبوق في مستويات الجوع عالميا إذ يعيش 318 مليون شخص حول العالم في حالة انعدام حاد للأمن الغذائي وهو ضعف العدد المسجل قبل جائحة كورونا (كوفيد-19) في عام 2019.

وقال مدير خدمة تحليل الأمن الغذائي والتغذية في برنامج الأغذية العالمي جان باور في مؤتمر صحفي إن العالم يواجه وضعا لم يشهده هذا القرن وهو مجاعتان متزامنتان إحداهما في غزة والأخرى في أجزاء من السودان في وقت تعاني فيه الاستجابة الإنسانية الدولية من ضعف حاد في التمويل.

وأوضح أن ما يقارب من 14 مليون شخص حول العالم مهددون بالانتقال من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الرابعة من سوء التغذية الحاد وفق التصنيف الدولي المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أي بزيادة نحو 30 في المئة مقارنة ب 40 مليون شخص موجودين أساسا في المرحة الرابعة وذلك جراء نقص التمويل.

وأشار باور إلى أن عدد الأشخاص الذين ينزلقون إلى المرحلة الخامسة من المجاعة آخذ في الارتفاع لا سيما في السودان وفلسطين وجنوب السودان واليمن ومالي وهايتي معربا عن قلقه أيضا إزاء تدهور الأوضاع في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ونيجيريا والصومال وسوريا.

وأضاف أن التخفيضات الحادة في التمويل تعيق عمليات برنامج الأغذية العالمي على جميع الأصعدة لافتا إلى أن معظم العمليات اضطرت إلى تقليص الحصص الغذائية أو عدد المستفيدين أو قيمة المساعدات النقدية المقدمة للأشد ضعفا والبرنامج اضطر “للأخذ من الجائع ليطعم من يوشك على الموت”.

ودعا إلى توفير 13 مليار دولار أمريكي في عام 2026 لتقديم مساعدات غذائية وإنسانية إلى 110 ملايين شخص مشيرا إلى أنه حتى مع هذا المبلغ لا تستطيع الوكالة حاليا الوصول إلا إلى ثلث المحتاجين بسبب نقص التمويل.

وشدد باور على أن المساعدات الغذائية ليست مجرد إغاثة طارئة بل هي مصدر استقرار وكرامة وأمل مؤكدا ضرورة تجديد الالتزام بمكافحة الجوع في جميع أنحاء العالم.