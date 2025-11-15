البرازيل ترحب بخفض ترامب رسوما جمركية وتطالب بالمزيد

نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين

اعتبرت الحكومة البرازيلية السبت أن خفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية عن بعض المنتجات مثل القهوة يشكل “خطوة في الاتجاه الصحيح”، معربة عن أملها في تحقيق مزيد من المكتسبات خلال المفاوضات الجارية.

على الرغم من إعلان ترامب الجمعة خفض رسوم جمركية عن بعض المنتجات الزراعية بنسبة 10 في المئة مطبقة منذ نيسان/أبريل، ما زالت البرازيل تواجه رسوما جمركية عقابية بنسبة 40% فرضتها واشنطن على جزء كبير من صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وعليه، تُفرض حاليا ضريبة بنسبة 40% على القهوة ولحوم البقر بعدما كانت 50% منذ آب/أغسطس. وتُعدّ البرازيل أكبر مُنتج ومُصدّر لهذين المنتجين في العالم.

وفرض ترامب الرسوم الجمركية بنسبة 40% ردا على محاكمة الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو حليفه السياسي والتي وصفها بأنها “اضطهاد”.

وحُكم على بولسونارو بالسجن 27 عاما في أيلول/سبتمبر لإدانته بتدبير محاولة انقلاب.

ورأى نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين خلال مؤتمر صحافي في برازيليا السبت، أن خفض بعض الرسوم الجمركية المفروضة على البرازيل الجمعة، “خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح”.

وأضاف “سنواصل العمل لتحقيق مزيد من الخفض”. ولاحظ أنه “بالنسبة الى القهوة، ليس منطقيا الإبقاء على نسبة 40% لكون البرازيل المورد الرئيسي للولايات المتحدة”.

واستُؤنف الحوار بين واشنطن وبرازيليا في الأسابيع الأخيرة، عبر اجتماع عُقد بين ترامب ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في ماليزيا في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وما زالت المفاوضات قائمة، اذ التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مرتين نظيره البرازيلي ماورو فييرا هذا الأسبوع، الأربعاء في كندا، ثم الخميس في واشنطن.

وبخلاف غالبية الدول التي فرضت واشنطن رسوما جمركية عليها، يعاني الميزان التجاري للبرازيل عجزا حيال الولايات المتحدة.