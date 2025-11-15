سرقة مجوهرات في فرنسا بنحو 1.2 مليون دولار

الشرطة الفرنسية

تمكّن لصوص في شمال فرنسا من سرقة مجوهرات تناهز قيمتها 1,2 مليون دولار، بحسب ما أعلنت الشرطة السبت.

وأفادت التقارير بأنّ اللصوص اقتحموا متجرا للمجوهرات في وسط مدينة روبي بالقرب من مدينة ليل الأربعاء، حيث احتجزوا الصائغ وزوجته لفترة وجيزة قبل أن يلوذوا بالفرار مع المجوهرات الثمينة.

وقالت الشرطة إنّ قيمة المجوهرات تراوح بين “500 ألف ومليون يورو” (580 ألفا و1,2 مليون دولار).

وباشرت تحقيقا في جرائم خطف وجريمة منظمة وابتزاز مسلّح.

وفي حادث منفصل الأربعاء، فجّر عدد من الأشخاص خزنة أموال تابعة لمكتب البريد الرئيسي في روبي وفرّوا بحقيبة كانت داخلها.

واتضح لاحقا أنّ الحقيبة كانت تحتوي على أكياس فارغة، بينما تمّ توقيف ستة أشخاص مساء اليوم المذكور.

وتأتي عمليتا السرقة بعدما اقتحمت عصابة متحف اللوفر في باريس في وضح النهار الشهر الماضي، وسرقت مجوهرات تقدّر قيمتها بنحو 102 مليون دولار.