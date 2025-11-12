الصحة العالمية: وفاة أكثر من 900 شخص في أثناء انتظار الإجلاء الطبي من غزة

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس اليوم الأربعاء وفاة أكثر من 900 شخص في أثناء انتظارهم الإجلاء الطبي من قطاع غزة مشددا على ضرورة فتح المعابر للإجلاء خاصة إلى الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

وقال غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف أكثر من 16.500 ألف شخص بينهم ما لا يقل 4000 طفل لا يزالون في انتظار الإجلاء الطبي داعيا الدول إلى استقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين.

وأكد المسؤول الأممي دعم المنظمة لإعادة بناء النظام الصحي في غزة وعملها على إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج خارجها بعد مرور شهر على إعلان إيقاف إطلاق النار في غزة.

وأضاف ان المنظمة نجحت في دعم إجلاء ما يقرب من 8000 مريض من بينهم أكثر من 5500 طفل خلال العامين الماضيين موضحا أنه منذ ان تولت المنظمة تنسيق عمليات الإجلاء الطبي في مايو 2024 قامت بدعم 119 مهمة إجلاء طبي كان آخرها صباح اليوم.