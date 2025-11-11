بيع ماسة “ميلون بلو” الزرقاء الزاهية لقاء 25 مليون دولار في جنيف

ماسة "ميلون بلو"

بيعت بأكثر من 25 مليون دولار في مزاد أقيم الثلاثاء في مدينة جنيف السويسرية ماسة “ميلون بلو” الزرقاء التي يبلغ عيارها 9,51 قيراط وتتميز “بنقائها الاستثنائي”، بحسب دار “كريستيز”، وهو سعر مطابق لذلك الذي كان مخمّنا.

وكانت “كريستيز” قدّرت قيمة هذه الماسة التي ترصّع خاتما بما بين 20 و30 مليون دولار. ووصفها المدير الدولي لقسم المجوهرات في “كريستيز” راوول كاداكيا بأنها “من بين أجمل الماسات الملونة التي عرضت في مزاد على الإطلاق”.

وكانت هذه الماسة مستخدمة على شكل قلادة، وبقيت لعقودٍ في حوزة جامعة الأعمال الفنية الأميركية رايتشل لامبرت ميلون، المعروفة باسم باني ميلون (1910-2014)، والتي تولت إعادة تصميم حديقة الورود في البيت الأبيض عام 1961 بناء على طلب الرئيس جون كينيدي.

وسجّلت “كريستيز” في جنيف عام 2016 أعلى سعر على الإطلاق لماسة زرقاء زاهية، إذ بيعت يومها ماسة “أوبنهايمر بلو” (14,62 قيراطا) في مقابل 57,5 مليون دولار.