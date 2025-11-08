الاتحاد الأوروبي يدين غارات الاحتلال على جنوب لبنان ويدعو إلى الحفاظ على إيقاف إطلاق النار

الاتحاد الأوروبي

دان الاتحاد الأوروبي اليوم السبت الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان داعيا إلى احترام اتفاق إيقاف إطلاق النار القائم.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي أنور العانوني في بيان إن “الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى إيقاف جميع الأعمال التي تنتهك قرار مجلس الأمن رقم (1701) والاتفاق الخاص بإيقاف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024”.

وأضاف “نحث في الوقت ذاته جميع الأطراف اللبنانية ولا سيما حزب الله على الامتناع عن أي خطوات أو ردود فعل قد تسهم في تصعيد التوتر” مؤكدا أن “التركيز في هذه المرحلة يجب أن ينصب على الحفاظ على إيقاف إطلاق النار وعلى ما تم تحقيقه من تقدم حتى الآن”. وأكد العانوني أن الاتحاد الأوروبي “يتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية” مشددا على أهمية “منع انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن واستقرار المنطقة”. وأعلنت الحكومة اللبنانية اليوم مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين بجروح إثر غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة في جنوب البلاد.