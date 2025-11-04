البيت الأبيض: ترامب يلتقي الشرع في واشنطن الاثنين المقبل

الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع

أكد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع سيعقدان اجتماعا في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض في ايجاز صحفي “أستطيع أن أؤكد أن هذا الاجتماع (بين ترامب والشرع) سيعقد هنا في البيت الأبيض يوم الاثنين”.

وأشارت الى ان اللقاء المرتقب “جزء من جهود الرئيس (ترامب) الدبلوماسية للقاء أي جهة حول العالم سعيا لتحقيق السلام”.

وأضافت “كما تعلمون عندما كان الرئيس (ترامب) في الشرق الأوسط اتخذ قرارا تاريخيا برفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة حقيقية للسلام”.

وتابعت “أعتقد أننا شهدنا تقدما جيدا على هذا الصعيد تحت قيادتها الجديدة. لذا سيكون (الشرع) هنا في البيت الأبيض يوم الاثنين”.

وفي اجابة على سؤال صحفي بشأن ما اذا كان الرئيس الامريكي سيدعو الشرع الانضمام الى التحالف الدولي لهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) قالت ليفيت “سأترك للرئيس (ترامب) (تقديم) المزيد من التفاصيل يوم الاثنين”.