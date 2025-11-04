وزير النقل: المجال الجوي الأميركي مهدد بإغلاق جزئي إذا استمرت أزمة الموازنة

وزير النقل الأميركي شون دافي

حذّر وزير النقل الأميركي شون دافي الثلاثاء من أن الشلل الحكومي الناتج عن أزمة الموازنة سيتسبب بفوضى في حركة النقل الجوي إذا استمر أسبوعا آخر، إذ سيفاقم نقص الموظفين، ويؤدي إلى طوابير انتظار في المطارات وإغلاق أجزاء من المجال الجوي.

وقال في مؤتمر صحافي عقده في فيلادلفيا “إذا مددتم (الأزمة) أسبوعا من اليوم، أيها الديمقراطيون، فسترون فوضى عارمة… وتأخيرات كثيرة في الرحلات الجوية”.

وأضاف “سترون إلغاءات كثيرة، وقد نغلق أجزاء معينة من المجال الجوي، لأننا ببساطة لا نستطيع إدارتها لعدم توافُر مراقبين للحركة الجوية”.