الأمم المتحدة تعلق عملياتها على الحدود الأفغانية مع إيران بسبب قيود طالبان على الموظفات

صورة أرشيفية

علقت وكالات الأمم المتحدة في أفغانستان وشركاؤها العاملون في المجال الإنساني الثلاثاء كل عملياتها على الحدود مع إيران، بعدما شددت سلطات طالبان قيودها على الموظفات الأفغانيان لمنعهن من دخول المنطقة للعمل، على ما أفاد ممثل عن الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس.

وقال منسق العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان إندريكا راتواتي لفرانس برس “علقت الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون اليوم (الثلاثاء) العمليات في مركز إسلام قلعة الحدودي بين أفغانستان وإيران إثر فرض قيود إضافية تمنع الموظفات المحليات في الأمم المتحدة وشركائها من العمل على الحدود”.