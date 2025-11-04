غوتيريش يعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء عن قلقه البالغ إزاء استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة، الذي أنهى عامين من الحرب المدمّرة في القطاع، داعيا إلى وقفها.

وفي مؤتمر صحافي على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة، قال غوتيريش ” يساورني قلق بالغ إزاء استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة… يجب أن تتوقف ويجب على جميع الأطراف الالتزام بقرارات المرحلة الأولى من اتفاق السلام”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري للعنف في السودان، محذرا من تدهور الوضع فيما حض طرفي النزاع إلى التفاوض.

وقال غوتيريش “ضعوا حدا لكابوس العنف هذا الآن”، مضيفا “أدعو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للعمل مع مبعوثي الشخصي إلى السودان… للتوصل إلى تسوية تفاوضية… أقبِلوا على طاولة المفاوضات”.