كوريا الشمالية تختبر اطلاق صواريخ كروز قبل زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية تختبر اطلاق صواريخ كروز

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الاربعاء أنها اختبرت إطلاق صواريخ كروز استراتيجية بحر – أرض في البحر الأصفر وذلك قبل يوم واحد من وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية ان عملية الإطلاق التي جرت يوم امس تمت من البحر الأصفر بشكل عمودي حيث حلقت الصواريخ لأكثر من ساعتين مشيرة الى ان نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية باك جونغ شون هو من تولى الإشراف على التجربة الصاروخية وليس زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ – أون الذي عبر الرئيس ترامب عن رغبته في لقائه خلال جولته الآسيوية.

وقال جونغ شون أثناء إشرافه على الاختبار مع كبار مسؤولي الدفاع “إنه امتداد لتدريب الردع الحربي وتطبيق له بمسؤولية أكبر لاختبار موثوقية مختلف الوسائل الهجومية الاستراتيجية وإثبات قدراتها على الأعداء” مشددا على ضرورة تحديث القدرات القتالية لكوريا الشمالية باستمرار.

وجاءت التجربة قبل ساعات من قمة مرتقبة بين ترامب والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ في مدينة (جيونغجو) حيث تستضيف كوريا الجنوبية منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لعام 2025.