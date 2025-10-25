محادثات تجارية “بنّاءة جدا” بين الولايات المتحدة والصين في ماليزيا

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة والصين أجريتا السبت في ماليزيا محادثات تجارية “بناءة جدا”، قبل اللقاء المرتقب بين رئيسي البلدين في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية لوكالة فرانس برس إن المحادثات التي بحثت عن تسوية لحرب الرسوم الجمركية بين البلدين “انتهت اليوم وكانت بناءة جدا ونتوقع استئنافها في الصباح”.

والتقى وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسينت نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ في مبنى “مرديكا 118″، ثاني أعلى مبنى في العالم.

وتسعى الدولتان صاحبتا أكبر اقتصادين في العالم إلى تجنب المزيد من التصعيد في حرب الرسوم الجمركية المتبادلة، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية الخميس المقبل لهذا الغرض.

وأمل الرئيس الأميركي في أن تفضي هذه القمة إلى إبرام صفقة “جيدة” مع الصين وإنهاء الحرب التجارية، مع أنه هدد سابقا بإلغاء الاجتماع الذي يُعقد على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وسبق للصين التي تُعَدُّ أكبر منتج في العالم للمعادن المستخدمة في صنع المغناطيسات الحيوية لصناعات السيارات والإلكترونيات والدفاع، أن أعلنت هذا الشهر عن ضوابط جديدة على تصدير تكنولوجيات المعادن النادرة، مما دفع ترامب إلى التهديد باللجوء ردا على ذلك إلى فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة مئة في المئة على الواردات من الصين.

كذلك بدأت كل من الدولتين فرض رسوم على سفن الأخرى، وهو إجراء بدأته واشنطن بعدما خلص تحقيق بموجب “الفصل 301” إلى أن هيمنة بكين على القطاع غير مبرَّرة، مما دفع بكين إلى الرد بالمثل.