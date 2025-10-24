الرئيس الأمريكي يعلن إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا بسبب “إعلان احتيالي”

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا إثر حملة إعلانية كندية مناهضة للرسوم الجمركية التي اتخذها الرئيس ترامب ضد الشركاء التجاريين لبلاده وصفها بأنها “إعلان احتيالي”.

وكتب ترامب على منصته (تروث سوشيال) للتواصل الاجتماعي “بالنظر لسلوكهم المشين.. تم إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا” موضحا أن “مؤسسة (رونالد ريغان) أعلنت للتو أن كندا استخدمت إعلانا بشكل احتيالي وزائف يظهر فيه رونالد ريغان وهو يتحدث بشكل سلبي عن الرسوم الجمركية”.

وقال ترامب منتقدا كندا “لقد فعلوا ذلك فقط للتدخل في قرارات المحكمة العليا الأمريكية والمحاكم الأخرى” التي من المقرر أن تصدر حكمها بشأن الرسوم الجمركية الشاملة قريبا مشيرا إلى إن الرسوم الجمركية بالغة الأهمية للاقتصاد والأمن القومي الأمريكيين.

وأضاف ان “كندا خدعت ثم انكشف أمرها.. لقد استغلوا إعلانا ضخما زعم أن رونالد ريغان لا يحب التعريفات الجمركية بينما في الواقع كان يؤيد التعريفات الجمركية لبلدنا وأمننا القومي” متهما كندا بمحاولة “التأثير بشكل غير قانوني على المحكمة العليا للولايات المتحدة”.

يذكر أن محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية رفضت أواخر أغسطس الماضي ادعاء الرئيس ترامب بأن صلاحيات الطوارئ تسمح له بفرض رسوم جمركية ضد الشركاء التجاريين ما يمثل ضربة لجهوده الرامية إلى إعادة صياغة التجارة العالمية.

وأيدت المحكمة في قرار بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة حكما صادرا عن محكمة أدنى درجة يقضي بعدم جواز فرض الرسوم الجمركية بموجب القانون الذي استشهد به الرئيس ترامب لتبريرها.

ولم يدخل الحكم حيز التنفيذ حيث حجبت المحكمة قرارها حتى نوفمبر المقبل ما يتيح لإدارة ترامب طلب النظر في القضية أمام المحكمة العليا.

ويأتي هذا التحول المفاجئ في العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا بعد نحو أسبوعين من زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للبيت الأبيض التي وصفت ب “الودية” في مسعى منه لتخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية.