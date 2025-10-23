البيت الأبيض: لا رواتب لنصف مليون موظف فيدرالي بسبب الإغلاق

الناطقة باسم البيت الابيض كارولاين ليفيت

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن أكثر من نصف مليون موظف فيدرالي مدني لن يحصلوا على رواتبهم بسبب الإغلاق الحكومي، المستمر للأسبوع الرابع على التوالي وحذر من تداعيات أخرى لهذا الوضع على الأمريكيين “الأبرياء”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين “دخلنا اليوم الثالث والعشرين من إغلاق الحكومة من جانب الديمقراطيين. صوت أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون اثنتي عشرة مرة منفصلة لإبقاء الحكومة مغلقة”.

وأضافت أن الأمريكيين “الأبرياء يعانون كل يوم. ونتيجة لذلك، سيفقد أكثر من 500 ألف موظف فيدرالي مدني رواتبهم غدا. وتُرفض آلاف قروض الشركات الصغيرة شهريا. هذا يعني أن ما يقرب من 4 مليارات دولار من رأس المال تحجز عن الشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد”.

وتابعت “كما يسبب إغلاق الحكومة من طرف الديمقراطيين آثارا وخيمة على المطارات في جميع أنحاء البلاد”.

وأوضحت أنه “مع اقتراب عطلة عيد الشكر نقترب من أكثر فترات السفر ازدحاما في العام، حيث سيتوجه ملايين الأمريكيين إلى المطارات لقضاء الوقت مع أحبائهم. لنكن واضحين تماما من البيت الأبيض اليوم إذا استمر الديمقراطيون في إغلاق الحكومة فإننا نخشى حدوث تأخيرات كبيرة في الرحلات الجوية واضطرابات وإلغاءات في المطارات الرئيسية في جميع أنحاء البلاد خلال موسم الأعياد هذا”.

وحثت المتحدثة الديمقراطيين على إقرار مشروع تمويل الحكومة قدمه الجمهوريون “حتى نتمكن من إنهاء هذا الجنون وهذه الفوضى وإعادة فتح الحكومة”.

ويستمر الإغلاق الحكومي بسبب خلافات عميقة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول الرعاية الصحية، ويكلف البلاد يوميا خسائر بالمليارات.