القبض على شخص صدم بسيارته بوابة بالبيت الأبيض

البيت الأبيض

أعلن جهاز الخدمة السرية الامريكي اليوم الاربعاء القاء القبض على شخص صدم بسيارته بوابة في البيت الابيض مخصصة للجهاز المعني بحماية الرؤساء وكبار الشخصيات.

وصرح متحدث باسم جهاز الخدمة السرية لم يكشف عن اسمه في بيان بأنه “حوالي الساعة 37ر10 من ليلة الثلاثاء 21 اكتوبر (امس) اقتحم شخص بسيارته بوابة سيارات جهاز الخدمة السرية (في البيت الابيض) الواقعة شمال غرب العاصمة واشنطن”.

وأشار الى انه “تم القاء القبض على الشخص على الفور من قِبل ضباط فرقة جهاز الخدمة السرية الأمريكي. وقام جهاز الخدمة السرية وشرطة العاصمة بتقييم السيارة واعتبارها آمنة”.

وأضاف المتحدث أنه سيتم تقديم معلومات إضافية عند انتهاء التحقيق.