وزير الدفاع الأميركي: واشنطن شنت ضربة جديدة على مركب تجار مخدرات

وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الأحد أن الولايات المتحدة شنت ضربة جديدة على مركب لتهريب المخدرات في المياه الدولية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة “إرهابيي مخدرات”.

وقال هيغسيث في منشور على موقع “اكس” إن الضربة التي نُفذت الجمعة، استهدفت مركبا تابعا لـ “جيش التحرير الوطني” الكولومبي “كانت تبحر على طريق معروف لتهريب المخدرات، وتنقل كميات كبيرة من المخدرات”.

ولم يُحدد هيغسيث مكان وقوع الضربة، لكنه قال إن المركب كان في منطقة تُشرف عليها القيادة الجنوبية التي تُراقب العمليات العسكرية الأميركية في أميركا اللاتينية.