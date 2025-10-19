×
×

الرئيس الكولومبي يتهم واشنطن بانتهاك المجال البحري لبلاده وقتل صياد

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو
العالم
نُشر :
س
س

أكّد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو السبت أن الولايات المتحدة انتهكت السيادة البحرية لبلاده وقتلت صيادا في منطقة البحر الكاريبي في سياق حملة عسكرية تشنها واشنطن وتقول إنها تستهدف تجار المخدرات.

وقال الرئيس اليساري على منصة إكس “ارتكب موظفون في الحكومة الأميركية عملية اغتيال وانتهكوا سيادة مياهنا الإقليمية”.

وأضاف “الصياد أليخاندرو كارانزا لم يكن لديه أي صلة بتجارة المخدرات وكان نشاطه اليومي هو الصيد”، متحدّثا عن إلى رجل كولومبي أفادت تقارير بأنه قتل في أيلول/سبتمبر خلال هجوم شنته القوات الأميركية على قاربه.

اقرأ ايضا

مقتل شرطية فرنسية طعناً بسكين في هجوم “إرهابي” على مركز للشرطة جنوب غربي باريس
امرأة تخسر 32 مليون دولار في عملية احتيال عبر الهاتف
تركيا تؤكد مواصلة جهودها لتسريع مفاوضات السلام الأفغانية