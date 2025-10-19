“نزاهة” تحيل إشرافيين سابقين وآخرين في “المواصلات” إلى النيابة لارتكابهم شبهة جريمة الإضرار بالمال العام

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) إشرافيين سابقين وآخرين في وزارة (المواصلات) إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة جريمة الإضرار بالمال العام.

وأكدت (نزاهة) في حسابها الرسمي على منصة (إكس) اليوم الأحد عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها بأي طريقة.

وثمنت دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة (نزاهة) للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد مؤكدة التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم التي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.