زيلينسكي: لا إعلان بشأن صواريخ توماهوك وواشنطن لا تريد “التصعيد”

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإدلاء بأي تصريح الجمعة بشأن احتمال تسليم الولايات المتحدة بلاده صواريخ توماهوك بعد لقائه دونالد ترامب في واشنطن، مؤكدا أن الرئيس الأميركي “لا يريد التصعيد”.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي “ناقشنا أيضا مسألة (الصواريخ) بعيدة المدى، ولا أريد الإدلاء بأي تصريح بهذا الشأن. قررنا عدم التحدث عنها لأن (…) الولايات المتحدة لا تريد التصعيد”.

من جانبه أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع معه في البيت الأبيض إن الوقت حان لإبرام اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن الجانبين يجب أن “يعلنا النصر” ويوقفا إراقة الدماء.

وقال ترامب على منصته تروث سوشل إن اجتماعه مع زيلينسكي كان “مثيرا للاهتمام ووديا للغاية، لكنني قلت له، كما اقترحت على الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، أن الوقت حان لوقف القتل، وإبرام اتفاق!”.