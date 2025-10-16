زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية

قياس قوة أحد الزلازل

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة مقاطعة بابوا الإندونيسية، الخميس، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، دون إصدار تحذير من حدوث تسونامي أو تقارير فورية عن أضرار.

وقال المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، إن مركز الزلزال الذي وقع قرابة الساعة 14,48 بالتوقيت المحلي (05,48 بتوقيت غرينتش)، كان على مسافة نحو 200 كيلومتر من جايابورا وعلى عمق 35 كيلومتراً.

وقبل أيام، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة “بابوا” شرق إندونيسيا.

وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 100 كيلومتر من مدينة سارمي الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 20 كيلومتراً.

ولم ترد أيضاً تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.

وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا التي تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم “حلقة النار”، حيث تلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطاً بركانياً وزلزالياً متكرراً.