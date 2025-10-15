بوتين يشيد بالعلاقات السورية الروسية المميزة خلال اول لقاء مع الشرع

الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع

اشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، بالعلاقات “المميزة” بين موسكو ودمشق خلال أول لقاء يعقده مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الكرملين. وقال الرئيس الروسي “لقد تطورت علاقات مميزة بين بلدينا على مدى عقود”.

وقال بوتين أن العلاقات الروسية السورية علاقات صداقة ولم تكن لروسيا أي علاقات منوطة بالحالة السياسية أو المصالح الضيقة وهي مرتبطة بالمصالح المتبادلة ومصلحة الشعب السوري.

وأضاف بوتين أن روسيا تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الشعب السوري وتسعى إلى تطوير العلاقات مع دمشق، وأن اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وسوريا ستستأنف عملها.

من جانبه قال الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا لديها علاقات وثيقة مع روسيا وجزء كبير من قطاع الطاقة في سوريا يعتمد على الخبرات الروسية.

وكان مسؤول سوري قال لوكالة فرانس برس أن الرئيس السوري سيطلب من موسكو تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد.