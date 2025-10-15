الشرع سيطلب خلال زيارته موسكو تسليم بشار الأسد

الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى موسكو

أفاد مصدر حكومي سوري فرانس برس بأن الرئيس السوري أحمد الشرع الذي وصل إلى موسكو الأربعاء سيطلب خلال زيارته الأولى إلى روسيا تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي فرّ إلى هناك في كانون الأول/ديسمبر.

وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته إن “الرئيس الشرع سوف يطلب من الرئيس الروسي تسليم كل من ارتكب جرائم حرب وموجود في روسيا وعلى رأسهم بشار الأسد”.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) الأربعاء أن الشرع وصل إلى روسيا “في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

من جانبه صرح الكرمليـن أن بوتين والشرع سيناقشان وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سورية في وقت لاحق من اليوم.