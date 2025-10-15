مقتل 15 مدنيا في مواجهات جديدة عند الحدود الأفغانية مع باكستان

مدنيون عند الحدود الباكستانية

وأكد المسؤول في مستشفى منطقة سبين بولدك عبد الجان باراك هذه الحصيلة لوكالة فرانس برس، قائلا إن أكثر من 80 امرأة وطفلا أصيبوا أيضا في الاشتباكات.

من جانبه، اتّهم الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد القوات الباكستانية بتنفيذ هجمات “مرة أخرى” باستخدام أسلحة “خفيفة وثقيلة” في منطقة سبين بولدك.

وأفاد مجاهد في بيان بأن 12 مدنيا قُتلوا وأصيب مئة آخرين بجروح. ولم يأت البيان على ذكر أي ضحايا في صفوف قوات الأمن.

لكنه أكد بأن الهدوء عاد إلى المنطقة بعد مقتل جنود باكستانيين ومصادرة نقاط وأسلحة.

وأُغلقت جميع الأعمال التجارية في المنطقة فيما فر العديد من السكان، بحسب ما ذكر مراسل فرانس برس.

ولم يصدر أي تعليق بعد عن الجانب الباكستاني لكن مصادر أمنية أشارت إلى أنها استهدفت مواقع أفغانية من منطقة كرّم إلى الشمال من سبين بولدك.

ويأتي تجدد العنف في ظل تصاعد التوتر بين البلدين الجارين فيما اتّهمت إسلام أباد أفغانستان بإيواء مجموعات مسلحة تقودها طالبان الباكستانية.

اندلعت المواجهات بداية مساء السبت عندما أطلقت كابول عملية في خمس ولايات على الأقل عند الحدود.

وذكرت حكومة طالبان أنها هاجمت قوات الأمن الباكستانية “ردا على ضربات جوية نفّذها الجيش الباكستاني على كابول” بعد انفجارات لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها في العاصمة الأفغانية الخميس.

وتعهّدت إسلام أباد الرد بقوة الأحد وأُعلن عن سقوط عشرات القتلى على جانبي الحدود.