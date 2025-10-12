الرئاسة الفرنسية تعلن تشكيل حكومة جديدة

سيباستيان لوكورنو

أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الأحد تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات معروفة وأخرى جديدة، وذلك بهدف تجنيب فرنسا مزيدا من التأزم السياسي.

وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إن هذه الحكومة التي أعيد إسناد حقيبة الخارجية فيها إلى جان-نويل بارو وأسندت حقيبة الدفاع فيها إلى وزيرة العمل في الحكومة المستقيلة كاترين فوتران “شُكّلت لكي تحظى فرنسا بموازنة قبل نهاية العام”.

وشدد لوكورنو على أن حكومته ستكون مهمتها منح البلاد موازنة قبل نهاية العام.

وشدّد في منشور على منصّة إكس على أن الأهم “مصلحة البلاد”، شاكرا الوزراء “المشاركين في هذه الحكومة بكامل حريتهم بعيدا من المصالح الشخصية والحزبية”.