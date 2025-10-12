البابا يدعو إلى التحلي “بالشجاعة” في الخطوات التالية لاتفاق السلام في غزة

البابا ليو الرابع عشر

دعا البابا لاوون الرابع عشر الأحد الساعين الى وقف الحرب بين الاحتلال وحركة حماس إلى التحلي بـ”الشجاعة”، قبل يوم من انعقاد القمة من أجل السلام في قطاع غزة بمشاركة قادة من العالم في مصر.

وقال البابا في نهاية صلاة التبشير الملائكي الأحد إن “الاتفاق لبدء تطبيق آلية السلام بعث بصيص أمل في الأرض المقدسة”.

وتابع “أشجع جميع الأطراف المعنية على المضي بشجاعة على الطريق نحو سلام عادل ودائم يحترم التطلعات المشروعة للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني”.

تستضيف مصر بعد ظهر الإثنين في شرم الشيخ قمة من أجل السلام في غزة يترأسها الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب، ويشارك فيها قادة أكثر من عشرين دولة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وستتناول المناقشات خلالها سبل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بعد عامين من هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي رد عليه الاحتلال بحملة عسكرية مدمرة.

وقال البابا “خلّف عامان من النزاع موتا ودمارا في كل مكان، وخصوصا في قلوب أولئك الذين خسروا بصورة وحشية أطفالهم وأهلهم وأصدقاءهم، كل شيء”.

وسأل الله أن يساعد في “تحقيق ما يبدو حاليا مستحيلاً على البشر، وهو إعادة اكتشاف الآخر على أنه ليس عدوا، بل شقيق يجب النظر إليه ومسامحته وتقديم أمل المصالحة له”.

من جهة أخرى، أبدى البابا “حزنه” بعد ورود أنباء عن “هجمات جديدة عنيفة أصابت عدة مدن ومنشآت مدنية في أوكرانيا، متسببة بمقتل أبرياء بينهم أطفال”.

وقال “قلبي يتوجه إلى السكان الذين يعانون، والذين عاشوا لسنوات في القلق والحرمان” داعيا مرة جديدة إلى “وضع حد للعنف”.

وتفيد كييف أن الجهود الدبلوماسية لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا تباطأت في الأشهر الأخيرة مع تركيز الاهتمام على الحرب في قطاع غزة.

وحض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت على التوسط لإحلال السلام في أوكرانيا كما فعل في “الشرق الأوسط”، قائلاً إنه إذا تمكن من وقف الحرب في غزة، فـ”من الممكن وقف حروب أخرى أيضا”.