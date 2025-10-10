مقرر للأمم المتحدة: قصف الاحتلال صحافيين بجنوب لبنان في 2023 جريمة حرب

صورة أرشيفية

اعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وتعسفا موريس تيدبول-بنز الجمعة أن قصف الاحتلال الذي قتل في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023 مصورا في وكالة رويترز وأصاب مصورين في وكالة فرانس برس، يعدّ “جريمة حرب”.

وقال تيدبول-بنز خلال مؤتمر صحافي في بيروت أن هذا القصف شكّل “اعتداء متعمدا وموجها ومزدوجا من قبل قوات الاحتلال، ويعدّ في تقديري انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب”.

وأسفر القصف عن مقتل المصور في وكالة رويترز عصام عبدالله وإصابة ستة آخرين بجروح، بينهم مصورا فرانس برس ديلان كولنز وكريستينا عاصي التي بترت ساقها اليمنى. ونفى جيش الاحتلال استهداف الصحافيين.