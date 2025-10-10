الصين تعلن فرض رسوم موانئ جديدة على السفن الأمريكية

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة النقل الصينية اليوم الجمعة فرض رسوم موانئ جديدة على السفن الأمريكية اعتبارا من الثلاثاء المقبل في خطوة قالت إنها رد على قرار واشنطن فرض رسوم على السفن الصينية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الرسوم ستفرض على السفن المملوكة بنسبة تتجاوز 25 في المئة للشركات أو الأفراد الأمريكيين وكذلك تلك المشغلة أو المسجلة في الولايات المتحدة على أن تبدأ بقيمة 400 يوان (نحو 56 دولارا) للطن حتى 17 أبريل 2026 وتصل تدريجيا إلى 1120 يوانا (نحو 156 دولارا) للطن بحلول أبريل 2028 عند رسوها في الموانئ الصينية.

وانتقدت الوزارة خطوة الرسوم الأمريكية التي أعلنها مكتب الممثل التجاري الأمريكي في أبريل الماضي بعد انتهاء تحقيق بموجب البند (301) من قانون التجارة لعام 1974 معتبرة أنها تتجاهل الحقائق وتعكس نهجا أحاديا وحمائيا ذا طابع تمييزي مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية أضرت بالمصالح المشروعة لقطاع الشحن الصيني وقوضت استقرار سلاسل الإمداد العالمية والنظام التجاري الدولي.

وفي سياق متصل أعربت وزارة التجارة الصينية عن معارضتها الشديدة لإدراج الولايات المتحدة عددا من الكيانات الصينية ضمن قائمة مراقبة الصادرات ووصفت القرار بأنه توسيع غير مبرر لمفهوم الأمن القومي.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن واشنطن أساءت استخدام ضوابط التصدير لفرض عقوبات على شركات صينية عدة ما ألحق ضررا كبيرا بالمصالح المشروعة لتلك الشركات وبـأمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية.

ودعت الصين الجانب الأمريكي إلى تصحيح أخطائه فورا مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح كياناتها.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت الأربعاء الماضي إضافة 16 شركة صينية إلى قائمة الكيانات الخاضعة لمراقبة الصادرات فيما ردت بكين أمس الخميس بإدراج أكثر من 10 شركات أمريكية تعمل في قطاع الصناعات الدفاعية ضمن قائمة الكيانات غير الموثوقة.