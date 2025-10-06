الرئيس الروسي: موقفنا ثابت بدعم التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين موقف روسيا الثابت المؤيد للتسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وشدد بوتين خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيامين نتانياهو على ضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بما يضمن تحقيق حل دائم ومستقر.

وذكر الكريملن في بيان أن الاتصال تناول التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية في قطاع غزة مؤكدين أهمية الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز مسارات الحوار السياسي.

وأضاف البيان أن بوتين ونتانياهو بحثا القضايا الإقليمية الأخرى بما فيها سوريا وإيران وفي سياق متصل كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق خلال كلمته في منتدى “فالداي” الدولي للحوار بأن موسكو اطلعت على خطة ترامب بشأن فلسطين معتبرا أن هناك “ضوءا في نهاية النفق” إلا أنه شدد على أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن حله بالطرق الغربية في إشارة إلى ضرورة اعتماد مقاربات جديدة أكثر شمولية وعدلا.

ويأتي الاتصال بين بوتين ونتنياهو في ظل تصاعد التوتر الإقليمي واستمرار الجهود الدبلوماسية الروسية لتفعيل دورها كوسيط فاعل في قضايا الشرق الأوسط ولاسيما في ضوء المتغيرات المتسارعة المرتبطة بالملف الفلسطيني الإيراني والسوري.