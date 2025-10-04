ترامب يحذر حماس من أنه “لن يتهاون مع أي تأخير” في تطبيق خطته للسلام في غزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت حماس من أنه “لن يتهاون مع أي تأخير” في تنفيذ خطته الهادفة لإنهاء الحرب مع إسرائيل والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال “على حماس التحرك بسرعة والا كل الأمور قد تحدث. لن أتهاون مع أي تأخير، وهو ما يعتقد كثيرون أنه قد يحصل، أو أي نتيجة تشكّل غزة بموجبها خطرا من جديد… لننجز هذا الأمر سريعا”.

وأشاد ترامب بإعلان “الاحتلال أنها علّقت بشكل موقت القصف لمنح اتفاق الإفراج عن الرهائن والسلام فرصة الانجاز”، على رغم تأكيد الدفاع المدني في غزة أن الدولة العبرية واصلت الغارات والقصف ليلا في القطاع.