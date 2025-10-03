حصيلة انهيار مدرسة في إندونيسيا ترتفع إلى 13 قتيلا

انهيار مدرسة في إندونيسيا

ارتفعت حصيلة انهيار مدرسة إسلامية في إندونيسيا في مطلع الأسبوع إلى 13 قتيلا بعد العثور الجمعة على جثث تحت الأنقاض بينما طالبت العائلات بتسريع وتيرة عمليات البحث.

وانهار جزء من المدرسة الداخلية المتعددة الطوابق في جزيرة جاوة فجأة الاثنين أثناء تجمع الطلاب لأداء صلاة العصر.

وأفادت مصادر محلية أن الانهيار حصل في قسم الفتيان بينما كان يتم بناء طابق إضافي.

وعلق 59 شخصا بحسب التعداد الرسمي تحت أنقاض المبنى، فيما قال مسؤولون الخميس أنه لم يعد من الممكن رصد أي مؤشر حياة، ما يبعث مخاوف من حصيلة بشرية فادحة.

وقال نانانغ سيجيت المسؤول في مكتب البحث والإغاثة في سورابايا “بعد الظهر تم انتشال ثلاث جثث جديدة. ما يرفع إلى ثمانية قتلى عدد الضحايا الذين انتشلوا اليوم من تحت الانقاض”ما يرفع الحصيلة الموقتة إلى 13.

وعُثر على جثتي طفلين باكرا هذا الصباح تحت الكتل الخرسانية للمدرسة المنهارة، قبل أن تُنتشل جثة أخرى “قرب” أول جثتين، وفقا للمصدر نفسه.

وتم انتشال خمس جثث أخرى بعد الظهر.

وأضاف نانانغ “عُثر عليهم جميعا في الطابق الأرضي. كانت جثثهم لا تزال سليمة، لكن بعضها كان متورما”.

وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الانهيار، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى مشكلات هيكلية وعدم استيفاء المبنى معايير البناء، بحسب خبراء.

ولا تزال عائلات مفجوعة تنتظر بقلق في موقع الحادث ورود أخبار عن أطفالها.

وقال رجل فقد شقيقه لعمال الإنقاذ “قلتم لنا إنه لم يعد هناك دليل على الحياة، لذلك نريد دفن أحبائنا فورا” مذكرا أن “خمسة أيام مرت” منذ حادثة الانهيار.

استمر الاهالي الذين انقطعت أخبار أبنائهم المفقودين، في متابعة أعمال رفع الانقاض في الموقع الجمعة من خلال بث مباشر على شاشة.