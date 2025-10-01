الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات على شبكة إيرانية تتّهمها بدعم برنامج الصواريخ البالستية لطهران

وزارة الخزانة الأميركية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء فرض عقوبات على شبكة إيرانية تتّهمها بشراء أسلحة لدعم برنامج الصواريخ البالستية للبلاد، وذلك عقب قرار الأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات على طهران.

وقالت واشنطن إنها استهدفت 21 شركة و17 فردا “يشكّلون تهديدا كبيرا للعسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط وللسفن التجارية الأميركية العابرة للمياه الدولية وللمدنيين”.

وأشارت إلى أن الخطوة تأتي في أعقاب قرار الأمم المتحدة في 27 أيلول/سبتمبر إعادة فرض عقوبات وقيود على البرنامجين النووي والصاروخي لإيران وعلى غيرهما من البرامج العسكرية الإيرانية.

العقوبات المعلنة الأربعاء هي الأولى التي تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ وضع الصيغة النهائية لتفعيل آلية “الزناد” في الأسبوع الماضي لإعادة فرض العقوبات، وهي تزيد الضغوط على طهران على خلفية برنامجيها النووي والصاروخي.

والشبكات المستهدفة تتوزّع مقارها على دول عدة بينها إيران وهونغ كونغ والصين وألمانيا، وفق وزارة الخزانة الأميركية.

وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت “بقيادة الرئيس ترامب، سنمنع النظام (الإيراني) من حيازة أسلحة قد يستخدمها لخدمة أهدافه الخبيثة”.