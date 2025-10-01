مقتل 61 شخصا جراء زلزال بقوة 6.9 درجة ضرب مقاطعة سيبو بالفلبين

دمار واسع النطاق في إحدى المناطق بمقاطعة سيبو جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة

أعلنت السلطات الفلبينية مقتل 61 شخصا على الاقل واصابة العشرات جراء زلزال قوي بلغت شدته 6.9 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة (سيبو) وسط البلاد ماادى الى اعلان حالة الطوارئ.

وقالت إدارة تقليل مخاطر الكوارث بالمقاطعة في بيان اليوم الاربعاء إن مركز الزلزال تم تحديده في مدينة (بوجو) شمال المقاطعة موضحة ان السلطات تواصل تقييم حجم الأضرار في المناطق المتضررة من الزلزال الذي وقع مساء امس الثلاثاء بينما تستمر عمليات الإنقاذ والإغاثة بمشاركة الوكالات الرسمية والمتطوعين.

وأضافت ان الزلزال ألحق أضرارا بما لا يقل عن 22 مبنى وستة طرق وجسور كما تحطمت عدة منازل ومؤسسات وحتى كنائس بفعل الهزة العنيفة التي شعر بها السكان في أنحاء المقاطعة.

ومن جهته حذر مكتب الدفاع المدني الفلبيني في بيان منفصل من ان عدد الضحايا قد يرتفع مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ مضيفا ان البلاد لا تزال في ما وصفه ب”الساعة الذهبية” بعد الزلزل وهي الفترة الحرجة التي يمكن للاستجابة السريعة خلالها إنقاذ المزيد من الأرواح.

وأعلنت حكومة مقاطعة (سيبو) في بيان آخر “حالة الكارثة” على مستوى المقاطعة بأكملها للسماح بصرف أموال الطوارئ وتمكين استجابات أسرع مشيرة إلى أنه تم تعليق الدراسة في معظم المدارس كإجراء احترازي حفاظا على سلامة الطلاب.

وتشهد الفلبين زلازل متكررة باعتبارها تقع ضمن منطقة (حزام النار) في المحيط الهادئ حيث يلتقي عدد من الصفائح التكتونية ما يجعلها عرضة للنشاط الزلزالي والبركاني بشكل دائم.